Restaurante demite chef que se recusou a colocar abacaxi na pizza. A decisão foi correta ou exagerada?
Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia
Polêmica da pizza. Você sabe que italiano é extremamente ciumento quando o assunto é pizza?
O chef italiano Davide Tamburella foi demitido do restaurante em que trabalhava em Brisbane, na Austrália, depois de se recusar a colocar abacaxi em uma pizza. O chef disse que considera um insulto misturar a fruta na pizza. Tamburella levou o caso até a Justiça. Mas o restaurante também se defendeu. Disse que era a quarta vez que o chef se recusava a usar abacaxi e que o comportamento dele não era dos melhores. Davide perdeu a ação porque apresentou o pedido fora do prazo estabelecido. E o restaurante fechou as portas, mas não por causa do chef. Na sua opinião, a decisão foi correta ou exagerada? Vote e participe da enquete: