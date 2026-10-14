Influenciadora leva “bolo” em encontro e pede que aplicativo de relacionamento tenha opção de avaliação. A ideia dela é boa ou ruim? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

A influenciadora Paige Davis, de 35 anos, levou um “bolo” de um homem que conheceu em um aplicativo de relacionamento e pediu reembolso dos gastos com transporte e restaurante. Revoltada, ela sugeriu que os usuários fossem avaliados com estrelas, como motoristas de aplicativo, levando em conta pontualidade e fidelidade à foto de perfil. Ao investigar o pretendente, descobriu que ele era comprometido e usava uma foto editada para esconder a companheira. O caso aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos. O que você acha da ideia dela? Vote e participe da enquete: