Homem perde a paciência com demora da fila do mercado e decide embalar as compras do cliente da frente. A atitude foi inteligente ou desrespeitosa? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

A fila do supermercado estava tão demorada que um cliente decidiu agir por conta própria. Enquanto aguardava para passar no caixa ao lado da namorada, ele perdeu a paciência com a lentidão do atendimento e resolveu ajudar a empacotar as compras do cliente que estava à sua frente. Na sua opinião, a atitude dele foi inteligente ou desrespeitosa? Vote e participe da enquete: