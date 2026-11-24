Você acha certo guardar lugar na espreguiçadeira da piscina do condomínio? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

A influenciadora Larissa Pereira desceu para a piscina do prédio dela para aproveitar uma bela tarde de sol. Só que, chegando lá, ela viu que tinha uma boia em cima de uma das espreguiçadeiras. O que ela fez? Tirou e deitou! Simples assim.

Só que aí apareceu um vizinho reclamando que o lugar estava reservado. O vizinho disse que tinha colocado a boia para guardar lugar para o filho, que estava brincando na piscina.

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A Larissa até cogitou sair da espreguiçadeira quando o menino decidisse sair da piscina. E o vizinho, para fazer pirraça, fez o filho sair da água só para usar a espreguiçadeira.

Aí, a Larissa voltou a discutir. Não aceitou sair. Não achou justo. E, depois de muita confusão, o vizinho decidiu voltar ao apartamento. Na sua opinião, é certo guardar lugar na espreguiçadeira da piscina do condomínio? Vote e participe da enquete: