Irmão de suspeito no caso Vitória fala sobre impacto na família

Exclusivo: irmão de Maicol fala sobre comoção da família após prisão do suspeito no caso Vitória

A família de Maicol dos Santos, suspeito no caso da jovem Vitória Regina de Souza, enfrenta momentos difíceis após a prisão dele. Matheus Castro, irmão de Maicol, relatou que conhecia a jovem, mas não mantinha contato com ela desde 2021 e desconhece a relação do irmão com a vítima. Ele afirmou que a família está abalada e não tem ligação com o crime, apesar das pichações na casa após a prisão.

Durante uma entrevista exclusiva, Matheus revelou que não tinha uma relação próxima com Maicol e que não percebeu comportamentos suspeitos por parte do irmão. A casa da família foi alvo de pichações, com pedidos de justiça para Vitória, o que aumentou o sofrimento dos familiares. Matheus destacou que a família não tem envolvimento com o caso e espera que a situação seja esclarecida.

