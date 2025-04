Reabertura do caso John O’Keefe gera debate sobre culpabilidade de namorada Karen Reed é acusada de homicídio após morte do policial em Massachusetts Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 16h14 (Atualizado em 15/04/2025 - 16h14 ) twitter

Caso de policial encontrado morto em frente à casa de amigo é reaberto após três anos, nos EUA

Nos Estados Unidos, o caso do policial John O’Keefe, encontrado morto há três anos em frente à casa de um colega durante uma festa em Massachusetts, foi reaberto. Karen Reed, então namorada de O’Keefe, é a principal suspeita. Ela afirma ter deixado John na porta da casa antes de ir embora, mas testemunhas dizem que ele não entrou na festa.

A morte foi causada por ferimentos na cabeça e hipotermia. Fragmentos do carro de Karen foram achados no local e ela enfrenta acusações de homicídio em segundo grau, homicídio veicular e omissão de socorro. No primeiro julgamento, o júri não chegou a um veredicto, levando à anulação do processo.

Agora, Karen aguarda um novo julgamento que pode resultar em prisão perpétua. A defesa tenta encerrar o caso alegando dupla incriminação, enquanto a Suprema Corte dos EUA analisa o pedido. O caso continua a repercutir na mídia americana.

