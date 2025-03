Exclusivo: polícia investiga como Maicol teria roubado ferramentas do padrasto dentro de propriedade

A polícia investiga a ligação de Maicol Antonio com o assassinato de Vitória Regina de Souza, de 17 anos. Ferramentas do padrasto foram encontradas próximas à localização do corpo da jovem e, em seguida, reconhecidas pelo padrasto do suspeito. O terreno de onde Maicol teria roubado os equipamentos é isolado, o que teria facilitado a movimentação. O DNA do preso vai ser comparado aos vestígios coletados na cena do crime.



