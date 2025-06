Cliente enfrenta problemas com oficina após conserto de câmbio Oficina em Guarulhos (SP) devolveu carro com câmbio desmontado após serviço Xerife do Consumidor|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 15h39 (Atualizado em 27/06/2025 - 15h39 ) twitter

Xerife do Consumidor: Cliente de oficina recebe carro com câmbio desmontado após conserto

Um cliente de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, enfrentou problemas com uma oficina mecânica após deixar seu carro para conserto do câmbio. Após pagar R$ 12.200 pelo serviço, o veículo foi devolvido com o câmbio desmontado e várias peças dentro do porta-malas. O cliente registrou um boletim de ocorrência devido à situação.

A oficina, localizada na avenida Tiradentes, passou por uma mudança de nome e alegou estar sob nova gerência, isentando-se de responsabilidade pelos problemas anteriores. O caso foi acompanhado pelo Xerife do Consumidor, Jorge Wilson, que buscou uma solução para o cliente. Durante a visita à oficina, a equipe encontrou dificuldades em identificar os responsáveis pelo estabelecimento.

Apesar das alegações da nova gerência, a legislação prevê que a empresa continua responsável por problemas anteriores, caso mantenha o mesmo ramo de atividade. Após a intervenção do Xerife do Consumidor, a oficina se dispôs a negociar um acordo para resolver a situação do cliente.

Assista ao vídeo - Xerife do Consumidor: Cliente de oficina recebe carro com câmbio desmontado após conserto

