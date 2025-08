Problemas mecânicos em carro seminovo levam cliente a buscar solução com Xerife do Consumidor Veículo adquirido em Guarulhos apresentou defeitos; caso está em mediação Xerife do Consumidor|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 15h36 (Atualizado em 01/08/2025 - 15h36 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Cliente comprou carro seminovo em Guarulhos por R$ 38 mil e enfrentou problemas mecânicos.

Veículo apresentou defeitos no motor e vazamentos após a compra.

Após tentativas frustradas de resolver com vendedor, cliente recorreu ao Xerife do Consumidor.

Concessionária se comprometeu a buscar solução através de três orçamentos para reparo ou cancelamento do financiamento.

Xerife do Consumidor: Concessionária não se responsabiliza por venda de carro defeituoso a cliente

Em Guarulhos, um comprador enfrentou sérios problemas mecânicos após adquirir um veículo seminovo por R$ 38 mil. O carro, modelo Logan 2020-2021, apresentou defeitos no motor e vazamentos. Sem sucesso nas tentativas de solucionar o problema diretamente com o vendedor, Antônio recorreu ao Xerife do Consumidor para mediar a situação.

O representante da concessionária, Marco, admitiu que o financiamento foi gerido pela loja e se comprometeu a encontrar uma solução justa. Um intermediário fora da loja, Robinson, esteve envolvido na negociação inicial. Marco prometeu contatar todas as partes para resolver o problema com transparência.

A solução envolve a obtenção de três orçamentos para decidir pelo reparo mais econômico ou pelo cancelamento do financiamento, conforme preferência do cliente. As negociações continuam para garantir que ambas as partes fiquem satisfeitas.

