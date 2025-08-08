Logo R7.com
Balanço Geral

Novo sofá é entregue após intervenção do xerife do consumidor

Adonai Sofás substitui produto danificado de cliente em Santo André

Xerife do Consumidor|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Sérgio Rodrigues adquiriu um sofás danificado por R$4 mil.
  • Xerife do consumidor Jorge Wilson interveio após tentativas fracassadas de resolver a situação.
  • Adonai Sofás se comprometeu a substituir o produto defeituoso por um novo.
  • Sérgio ficou satisfeito com a entrega do novo sofás em bom estado e ressaltou a importância de conhecer os direitos do consumidor.

 

Sérgio Rodrigues, residente no Parque São Rafael, em Santo André, comprou um sofá por R$4 mil que chegou danificado e com aparência de usado. Após tentativas frustradas de resolver o problema diretamente com a loja Adonai Sofás, Jorge Wilson, conhecido como o xerife do consumidor no programa Balanço Geral da RECORD, interveio no caso.

A loja comprometeu-se a substituir o sofá danificado por um novo. Na visita de retorno, foi confirmado que a Adonai Sofás cumpriu a promessa dentro do prazo estipulado. Sérgio expressou satisfação com o novo sofá, que agora apresenta acabamento adequado e está livre de defeitos.

Jorge Wilson destacou a importância dos consumidores buscarem seus direitos e ressaltou que o Código de Defesa do Consumidor está ao lado deles para garantir que suas demandas sejam atendidas adequadamente.

