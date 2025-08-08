Novo sofá é entregue após intervenção do xerife do consumidor
Adonai Sofás substitui produto danificado de cliente em Santo André
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Sérgio Rodrigues, residente no Parque São Rafael, em Santo André, comprou um sofá por R$4 mil que chegou danificado e com aparência de usado. Após tentativas frustradas de resolver o problema diretamente com a loja Adonai Sofás, Jorge Wilson, conhecido como o xerife do consumidor no programa Balanço Geral da RECORD, interveio no caso.
A loja comprometeu-se a substituir o sofá danificado por um novo. Na visita de retorno, foi confirmado que a Adonai Sofás cumpriu a promessa dentro do prazo estipulado. Sérgio expressou satisfação com o novo sofá, que agora apresenta acabamento adequado e está livre de defeitos.
Jorge Wilson destacou a importância dos consumidores buscarem seus direitos e ressaltou que o Código de Defesa do Consumidor está ao lado deles para garantir que suas demandas sejam atendidas adequadamente.
Veja também
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!