Xerife do Consumidor: Oficina devolve carro para cliente com câmbio desmontado
Execução do serviço durou nove meses e virou caso de polícia
Cristiano enfrentou um problema ao contratar uma oficina em Guarulhos para consertar o câmbio automático de seu carro. Após nove meses sem solução e com o veículo devolvido desmontado, ele recorreu à ajuda da RECORD. O caso foi encaminhado a Jorge Wilson, o Xerife do Consumidor,, que interveio na situação.
A oficina inicialmente cobrou R$ 12.200 pelo reparo que nunca foi concluído adequadamente. Cristiano relatou ter recebido áudios ofensivos dos responsáveis pela empresa e encontrou dificuldades para identificar os proprietários devido à mudança de nome da fachada.
Durante a visita de Jorge Wilson ao local, houve resistência por parte dos funcionários em fornecer informações sobre os responsáveis pela oficina. A polícia militar foi acionada para mediar a situação.
Após registro policial n e pressão legal exercida pelo advogado de Cristiano junto à delegacia local, a empresa finalmente entrou em contato para resolver o impasse. O cliente recebeu R$ 10.500 referentes aos custos com o câmbio não reparado.
