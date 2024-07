‘Nunca desistam dos seus sonhos’, aconselha Tânia Mayra, campeã do Canta Comigo 6 A vencedora falou sobre os sentimentos após a vitória e lembrou da parceria com Cauby Peixoto: ‘Ele me chamava de A Voz’

Novidades|Do R7 01/07/2024 - 18h03 (Atualizado em 01/07/2024 - 18h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share