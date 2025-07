Conheça o formato da série Doc Investigação Produzido originalmente para o PlayPlus, programa é exibido às segundas, a partir das 22h45, na tela da RECORD Doc Investigação|Do R7 07/02/2024 - 14h48 (Atualizado em 14/07/2025 - 13h15 ) twitter

Thais Furlan traz entrevistas e informações exclusivas sobre casos que repercutiram em todo o Brasil DIVULGAÇÃO/ RECORD

O Doc Investigação, série inédita sobre crimes que chocaram o Brasil, produzido originalmente para o PlayPlus, ganha a sua exibição na RECORD. A repórter Thais Furlan reconta com detalhes, nunca abordados anteriormente, grandes casos que abalaram o país.

Em uma produção exclusiva, nos moldes do gênero true crime, que faz tanto sucesso pelo mundo, os episódios trazem entrevistas com familiares de vítimas de episódios bárbaros, e também com criminosos que, diante de Thais, falam sobre situações impressionantes e, até então, desconhecidas.

Por isso, não se esqueça: o Doc Investigação vai ao ar às segundas, a partir das 22h45, na tela da RECORD.