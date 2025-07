50 por 1: Alvaro Garneiro desbrava as cores do deserto do Atacama Descobertas geológicas e paisagens deslumbrantes fazem o local um destino fascinante para exploradores 50x1|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 19h31 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h31 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Álvaro Garnero explora o deserto do Atacama, revelando suas paisagens coloridas.

Começa a jornada em águas termais a 4.200 metros de altitude.

Visita locais icônicos como a Garganta do Diabo e o Vale do Arco-Íris, conhecido pelas suas cores vibrantes.

O deserto oferece atividades como escalada de vulcões e passeios de bicicleta, tornando-se um destino fascinante para exploradores.

50 por 1: Alvaro Garnero explora as montanhas coloridas do deserto do Atacama, no Chile

Álvaro Garnero embarca em uma jornada pelo deserto do Atacama, no Chile, revelando suas paisagens coloridas e formações geológicas impressionantes. O episódio do programa 50 por 1 destaca as belezas naturais de um dos desertos mais secos do mundo.

A aventura começa a uma altitude de 4.200 metros, onde águas termais emergem aquecidas por câmaras de magma subterrâneas. Garnero também visita a Garganta do Diabo, um canyon estreito esculpido pela água ao longo de milhões de anos.

No Vale do Arco-Íris, minerais como ferro e cobre criam um espetáculo de cores vibrantes. Durante a expedição, o apresentador encontra guanacos e descobre rochas metamórficas expostas por terremotos.

O deserto oferece atividades como escalada de vulcões e passeios de bicicleta. As descobertas geológicas e as paisagens deslumbrantes fazem do Atacama um destino fascinante para exploradores.

