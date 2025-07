Alvaro Garnero mostra o céu deslumbrante do Deserto do Atacama Empresário explora paisagens e cultura no Chile 50x1|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 23h03 (Atualizado em 22/07/2025 - 23h03 ) twitter

50 por 1: Alvaro Garnero exibe as belezas do céu mais limpo do mundo no Deserto do Atacama

Alvaro Garnero viajou ao Deserto do Atacama, no Chile, para explorar o céu mais limpo do mundo. Durante a visita, ele visitou um hotel luxuoso com isolamento térmico natural e vistas para uma lagoa andina.

Garnero conheceu Simão, responsável pelas lhamas do resort, valorizadas por sua pele na economia local. A viagem incluiu um tour astronômico conduzido por Adolfo, especialista em astronomia, que explicou como povos antigos usavam o céu para orientação e marcação de temporadas.

O Deserto do Atacama oferece tranquilidade e aventura com seu terreno acidentado e fenômenos naturais raros como o deserto florido após chuvas causadas pelo El Niño.

