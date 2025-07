50 por 1: Álvaro Garnero explora as maravilhas do deserto do Atacama Viagem revela lagoas salinas e cultura local em San Pedro de Atacama 50x1|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 12h14 (Atualizado em 14/07/2025 - 12h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alvaro Garnero explora lagoas no meio do deserto do Atacama

Álvaro Garnero embarca em uma jornada pelo deserto do Atacama, no Chile, conhecido por ser o mais seco do mundo. Durante a expedição, ele descobre lagoas naturais e visita o vilarejo de San Pedro de Atacama, lar de cerca de 5 mil pessoas.

O vasto deserto do Atacama impressiona com seus mais de 100 mil quilômetros quadrados, abrigando cidades e pequenos vilarejos como San Pedro de Atacama. Lá, Garnero experimenta pratos típicos como a patasca, um guisado de milho e carne de porco, além de se refrescar com suco e sorvete feitos com rica rica, uma planta nativa da região.

Entre as atrações naturais estão as lagoas altiplânicas, situadas a cerca de 4 mil metros de altitude. Essas lagoas são conhecidas pela alta salinidade e coloração azulada devido aos minerais locais. A combinação da altitude com baixas temperaturas noturnas garante que essas lagoas nunca sequem.

Garnero também visita a lagoa Serrar no Salar de Atacama, famosa por permitir que os visitantes flutuem facilmente devido à alta concentração de sal, três vezes maior que a do mar. Embora a experiência seja única, é necessário cuidado para evitar contato direto com a água nos olhos e mucosas devido à extrema salinidade.

‌



A aventura de Álvaro Garnero pelo Atacama promete ainda mais descobertas neste cenário deslumbrante.

Assista ao vídeo - Alvaro Garnero explora lagoas no meio do deserto do Atacama

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!