No 50 por 1, Álvaro Garnero explora os mistérios da Ilha de Páscoa A expedição também inclui uma visita a um vulcão adormecido 50x1|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 20h42 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Álvaro Garnero explora a cultura Rapa Nui na Ilha de Páscoa, famosa por suas estátuas Moai.

Os primeiros colonos chegaram da Polinésia por volta de 1000 d.C., criando uma cultura única.

Os Moai, que pesam entre 70 e 90 toneladas, são considerados observadores dos descendentes.

A técnica de transporte das estátuas permanece um enigma, e a ilha conta com mais de 900 Moai.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Álvaro Garnero visita a Ilha de Páscoa, localizada no Oceano Pacífico, a cerca de 4 mil quilômetros do Chile, para explorar a cultura e os mistérios do povo Rapa Nui. A ilha, com uma área de 163 km², é famosa por suas estátuas Moai, um legado cultural significativo dos antigos habitantes.

Os primeiros colonos chegaram da Polinésia por volta do ano 1000 d.C., desenvolvendo uma cultura única devido ao isolamento geográfico. A tradição local conta que o primeiro colono, Otu Matua, dividiu a ilha entre seus filhos, estabelecendo as bases para os clãs Rapa Nui.

Os Moai são estátuas de pedra que pesam entre 70 e 90 toneladas. Cada Moai é único e suas posições refletem a crença de que os ancestrais observam seus descendentes. Os pucal, adornos avermelhados sobre as cabeças dos Moai, são feitos de uma pedra diferente.

A técnica de transporte dessas estátuas continua sendo um enigma, com teorias sugerindo o uso de cordas ou troncos de madeira. A ilha abriga mais de 900 Moai.

‌



A expedição também inclui uma visita a um vulcão adormecido, destacando a beleza e os enigmas da Ilha de Páscoa.

Qual é o foco da visita de Álvaro Garnero à Ilha de Páscoa?

Álvaro Garnero visita a Ilha de Páscoa para explorar a cultura e os mistérios do povo Rapa Nui.

‌



Qual é a origem dos primeiros colonos da Ilha de Páscoa?

Os primeiros colonos chegaram da Polinésia por volta do ano 1000 d.C.

O que são os Moai e qual é sua importância cultural?

Os Moai são estatuas de pedra que pesam entre 70 e 90 toneladas, representando um legado cultural significativo dos antigos habitantes da ilha, refletindo a crença de que os ancestrais observam seus descendentes.

‌



Como os Moai eram transportados e quantos existem na ilha?

A técnica de transporte dos Moai continua sendo um enigma, com sugestões de uso de cordas ou troncos de madeira. A ilha abriga mais de 900 Moai.

Veja também

‌



O isolamento extremo da região fez com que a cultura do povo local se desenvolvesse de forma única, criando idioma e tradições próprias

50x1 playlist 1 / 5 Modo teatro Reproduzindo 50 por 1: Alvaro Garnero explora os segredos e os mistérios da Ilha de Páscoa Alvaro Garnero mostra as belezas da capital do Chile, Santiago 50 por 1: Alvaro Garnero descobre fazenda dedicada à produção de vinho no Chile 50 por 1: Alvaro Garnero explora as montanhas coloridas do deserto do Atacama, no Chile 50 por 1: Alvaro Garnero exibe as belezas do céu mais limpo do mundo no Deserto do Atacama

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!