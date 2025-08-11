Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Domingo Espetacular

Descubra a rica cultura e gastronomia de Santiago, capital do Chile, com Álvaro Garnero

O viajante experimenta iguarias como ostras frescas e caracóis chilenos, além da centóia, um caranguejo gigante

50x1|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Álvaro Garnero visita Santiago, destacando a beleza da Cordilheira dos Andes.
  • Ele explora locais históricos como a Praça de Armas e a Praça da Moeda.
  • A culinária chilena é apresentada através de degustações em restaurantes e no Mercado Central.
  • Garnero utiliza suplementos vitamínicos para manter a energia durante as gravações do programa.

 

Álvaro Garnero visita Santiago, capital do Chile, destacando a imponente Cordilheira dos Andes que emoldura a cidade. Em sua jornada, ele explora a Praça de Armas, onde o Chile foi fundado em 1541 por Pedro del Valdivia, além de visitar a Praça da Moeda em frente ao Palácio do Governo, famoso pela Troca de Guardas.

A culinária chilena ganha destaque com visitas a restaurantes renomados e ao Mercado Central de Santiago. Garnero experimenta iguarias como ostras frescas e caracóis chilenos, além da centóia, um caranguejo gigante tradicional no país. O mercado é um ponto alto da visita, conhecido por sua vasta oferta de produtos e pela interação calorosa com os chilenos.

Veja também


Explore a rica história e a vibrante culinária de Santiago com Alvaro Garnero

50x1 playlist

1/4

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.