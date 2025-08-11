Descubra a rica cultura e gastronomia de Santiago, capital do Chile, com Álvaro Garnero
O viajante experimenta iguarias como ostras frescas e caracóis chilenos, além da centóia, um caranguejo gigante
Álvaro Garnero visita Santiago, capital do Chile, destacando a imponente Cordilheira dos Andes que emoldura a cidade. Em sua jornada, ele explora a Praça de Armas, onde o Chile foi fundado em 1541 por Pedro del Valdivia, além de visitar a Praça da Moeda em frente ao Palácio do Governo, famoso pela Troca de Guardas.
A culinária chilena ganha destaque com visitas a restaurantes renomados e ao Mercado Central de Santiago. Garnero experimenta iguarias como ostras frescas e caracóis chilenos, além da centóia, um caranguejo gigante tradicional no país. O mercado é um ponto alto da visita, conhecido por sua vasta oferta de produtos e pela interação calorosa com os chilenos.
