E Se Fosse Você? Como as pessoas reagem ao presenciarem duas idosas roubando uma carteira?

No quadro ‘E Se Fosse Você?’ desta quinta-feira (24), Elcio Coronato enviou duas idosas para uma loja. Na fila, a dupla aproveita a distração de uma cliente para roubar sua carteira. Será que o público vai denunciar as duas? A idade delas irá influenciar na decisão das pessoas? Veja!



