Virando a Chave: TV MS RECORD une famílias, educação e entretenimento na preparação de jovens para a vida adulta No programa, estudantes do Ensino Médio participam ao lado de um familiar, enfrentando perguntas que misturam conhecimentos escolares e situações da vida adulta

Divulgação TV MS

Terminar o Ensino Médio é também começar a responder algumas das primeiras grandes perguntas da vida adulta: que profissão seguir, como escolher uma formação, como lidar com dinheiro e novas responsabilidades? Foi a partir desse momento de transformação que nasceu o Virando a Chave, novo game show da TVMS RECORD, baseado em uma ideia central: ninguém precisa virar essa chave sozinho.

No programa, estudantes do Ensino Médio participam ao lado de um familiar, enfrentando perguntas que misturam conhecimentos escolares e situações da vida adulta. Mais do que buscar respostas corretas, as duplas precisam conversar, raciocinar e tomar decisões juntas, transformando temas como educação financeira, carreira, cidadania e cotidiano em uma experiência leve e gamificada.

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A presença da família é parte essencial da proposta. Em uma fase marcada por escolhas sobre o futuro, o Virando a Chave utiliza o entretenimento para valorizar o diálogo e mostrar que autonomia também pode ser construída com apoio, troca de experiências e conhecimento.

Para tornar essa ideia possível, a TV MS RECORD conta com Sicredi e Unigran, parceiros que se conectam diretamente aos pilares do projeto. O Sicredi fortalece o território da educação financeira, planejamento e escolhas conscientes, enquanto a Unigran se aproxima das discussões sobre educação, formação e os caminhos que se abrem após o Ensino Médio. Mais do que exposição de marca, os parceiros integram a própria experiência do programa e ajudam a levar essas conversas às famílias sul-mato-grossenses.

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Com o Virando a Chave, a TV MS aposta novamente em um formato que aproxima entretenimento, educação e impacto social. Ao lado de Sicredi e Unigran, o projeto transforma a televisão em espaço para falar sobre futuro e novas possibilidades, lembrando aos jovens que as grandes escolhas da vida são deles — mas que eles não precisam fazê-las sozinhos.