Afiliadas da RECORD participam da coletiva de imprensa de A Fazenda 17 Representantes de emissoras de todas as regiões do país integram a live comandada por Adriane Galisteu e Rodrigo Carelli Diversos|Do R7 11/09/2025 - 17h05 (Atualizado em 11/09/2025 - 17h05 )

Divulgação RECORD Emissoras Coletiva de imprensa será apresentada por Adriane Galisteu e Rodrigo Carelli Crédito: Bruno Carvalho

A contagem regressiva para a estreia de A Fazenda 17 já começou! Na tarde desta quinta-feira (11), às 16h15, Adriane Galisteu e Rodrigo Carelli comandam a coletiva de imprensa que promete revelar as novidades dessa temporada do reality rural. Representantes de afiliadas da RECORD em diferentes regiões do Brasil marcam presença no encontro.

Do Sudeste, a participação é numerosa, com Pedro Permuy, colunista da TV Vitória; Nianara Bighetti, apresentadora da RECORD Interior SP; Marco Paiva, apresentador da RECORD Paulista; Mara Guiotto, apresentadora da RECORD Rio Preto; Milena Macedo, apresentadora da RECORD Rio; Leila Toledo, apresentadora da RECORD Minas; e Fernanda Comova e Kaline França, apresentadoras da TH+.

Já direto do Centro-Oeste, Divino Rufino, repórter da RECORD Goiás, e Sabrinna Albernaz, apresentadora da RECORD Brasília, estarão atentos às revelações.

O Nordeste também está bem representado, com Moema Bartira, apresentadora da RECORD Bahia; Paulo Ninho, repórter da TV Correio; Rafael Cabral, jornalista da TV Guararapes; Maísa Carla, apresentadora da TV Pajuçara; Cleane Fontenele e Tiago Lima, repórteres da TV Cidade Fortaleza; e Lohan Lima, repórter da TV Atalaia.

Do Sul, Fernanda Fogaça, apresentadora da NDTV Florianópolis, e Fernanda Xavier, repórter da RIC Paraná, marcam presença, acompanhando de perto cada detalhe. Não menos importante, o Norte tem participação especial com Débora Alves, jornalista da RECORD Manaus.

Com representantes de todas as regiões do país reunidos, a coletiva de imprensa reforça a força nacional da RECORD e prepara o público para uma nova temporada de A Fazenda 17.

Acompanhe, ao vivo, a transmissão nas redes sociais da emissora a coletiva: R7.com, Kwai, YouTube, TikTok e Facebook.

