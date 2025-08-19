CEO da RECORD participa de debate com lideranças da mídia brasileira e defende: ‘TV ainda tem uma vida longa’ Marcus Vieira participou do painel ‘Visão dos CEOs: O Futuro da Mídia’, na SET Expo, ao lado de outros líderes de grandes grupos de comunicação Diversos|Do R7 19/08/2025 - 14h51 (Atualizado em 19/08/2025 - 15h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RECORD Emissoras Os CEOs dos quatro grupos de comunicação ao lado do mediador, Guilherme Ravache

Nesta terça-feira (19), a abertura da SET Expo 2025 reuniu autoridades nacionais e os principais executivos da comunicação em um debate importante: a visão dos CEOs sobre o futuro da mídia.

Divulgação RECORD Emissoras CEO Marcus Vinícius durante a palestra

No painel, o CEO da RECORD, Marcus Vinícius Vieira, debateu com Paulo Marinho, CEO da Globo; Daniela Beyruti, CEO do SBT; e Claudio Luiz Giordani, CEO do Grupo Bandeirantes de Comunicação, os rumos do setor em um cenário de constantes transformações.

Um dos principais tópicos de debate foi a DTV+, a nova geração da televisão digital, que traz novos recursos de áudio, vídeo e interatividade.

“Hoje, na RECORD, através do cruzamento de dados, alcançamos milhões de pessoas e as identificamos – isso sem a TV conectada. Imagina a partir do momento que tivermos essa conexão com a DTV+? Esse passo é necessário para que possamos atender mercadologicamente os anseios de todos. A televisão ainda tem uma vida longa”, diz Viera.

‌



Para Marinho, a nova tecnologia trará novas formas de interpretar essas métricas. “Nós construímos um modelo, no Brasil, de audiência auditada, quantidades independentes que garantem essa mensuração. Precisamos evoluir com todas as possibilidades que a DTV+ traz para a televisão aberta.”

Já para Daniela, a TV só tem a ganhar com tecnologia: “queremos ser mais acessíveis ainda. A nossa força é agregada. Nós transmitimos informações com verdade e produzimos entretenimento com qualidade. Temos muitas virtudes.”

‌



A discussão também trouxe reflexões sobre os desafios de manter a relevância da televisão aberta frente ao digital, tema que está no centro das estratégias atuais da indústria da mídia.

“Na Fazenda, temos um modelo em que lançamos, por meio dos nossos portais, pesquisas. As pessoas fazem login, dão opiniões e, depois, cruzamos o digital com o mundo da TV. Conseguimos extrair o que o público realmente quer e é muito importante. A DTV+ vai alavancar ainda mais isso”, afirma o CEO da RECORD.

‌



Divulgação RECORD Emissoras Os líderes dos grupos de comunicação com o ministro das comunicações Frederico Siqueira e o presidente da SET, Paulo Henrique Castro

O painel ainda discutiu as estratégias usadas pelo setor para agradar um público cada vez mais conectado e exigente. Para os líderes, a credibilidade da televisão, as tecnologias da TV 3.0, a força do regionalismo e a inteligência artificial, por exemplo, são pilares fundamentais para manter a relevância e abrir novas frentes de inovação no mercado.

“O caminho que estamos seguindo, com a DTV+, permite que, da mesma forma que as plataformas entraram no nosso mundo do entretenimento, façamos o inverso. Esse foi o propósito que nos uniu”, conta Vieira.

Segundo Giordani, “o rádio e a televisão têm uma relação diferenciada com o país. Em algumas regiões, são as únicas fontes de informação gratuita. As redes sociais comentam o que acontece na televisão. Nós precisamos valorizar mais esse meio.”

A CEO do SBT complementa que, diferentemente de antes, o trabalho conjunto entre os grupos de comunicação fará total diferença. “Em 2007, quando saímos do analógico para o digital estava cada um [emissora] trabalhando individualmente na transição. Dessa vez, estamos trabalhando juntos.”

Sobre a SET Expo

A SET Expo 2025 acontece de 18 a 21 de agosto, no Centro de Convenções I e II do Distrito Anhembi, em São Paulo, e reúne profissionais, empresas e especialistas para discutir tendências, soluções e inovações em tecnologia, mídia e entretenimento.