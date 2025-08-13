Executivos da NDTV, prefeito de Blumenau e realeza da 40ª Oktoberfest visitam a RECORD Grupo esteve na sede da emissora, na Barra Funda, nesta quarta-feira (13) Diversos|Do R7 13/08/2025 - 14h35 (Atualizado em 13/08/2025 - 14h38 ) twitter

Divulgação RECORD Emissoras Princesa da 40ª Oktoberfest Blumenau, Giane Prochnow, acompanhada de André Dias, superintendente de rede da RECORD; Mafran Dutra, diretor geral de produção; Egidio Maciel Ferrari, prefeito do município; e Cristian Vieceli, diretor regional da NDTV

Nesta quarta-feira (13), a RECORD recebeu um grupo de visitantes diretamente de Santa Catarina. Executivos da NDTV, autoridades municipais de Blumenau e a realeza da 40ª Oktoberfest estiveram na sede da emissora.

Representando o município, estiveram presentes o prefeito Egidio Maciel Ferrari, a secretária de Comunicação Maria Luiza Fusinato, a diretora de eventos e operações Adenir Maria Barbieri e o diretor-geral da Vila Germânica, Guilherme Guenther. Pela NDTV, integraram a comitiva Cristian Vieceli, diretor regional; Marcelo Campanholo, diretor de programação e operações; e Vanessa Moltini, apresentadora do Ver Mais Blumenau.

Divulgação RECORD Emissoras Comitiva levou para os apresentadores do Hoje em Dia presentes simbólicos do evento

Também marcou presença a realeza da quadragésima edição da Oktoberfest: a rainha Gabrielle Cristine Kratz, a princesa Giane Prochnow e a segunda princesa Gabriela Schoeler.

O grupo foi recebido pelo superintendente de rede da RECORD, André Dias; pela gerente nacional de rede, Maria Isabel; e pelo diretor geral de produção, Mafran Dutra.

Divulgação RECORD Emissoras

Após o encontro, a comitiva visitou as instalações da emissora, com parada nos estúdios do Hoje em Dia, do Cidade Alerta, do Fala Brasil, do Balanço Geral e da RECORD News, além de um bate-papo com Reinaldo Gottino.

“Receber essa comitiva aqui na RECORD foi muito especial. A Oktoberfest celebra cultura, tradição e alegria — e ter uma afiliada tão dedicada à cobertura mostra a força da nossa rede”, celebra Dias.

Sobre o evento

Criada em 1984 para levantar o ânimo da cidade após uma grande enchente e inspirada nos moldes da Oktoberfest de Munique, a festa já recebeu mais de 25 milhões de visitantes e se tornou um dos maiores eventos culturais e turísticos do Brasil, atraindo atualmente cerca de 600 mil pessoas por edição.

A festividade celebra a cultura germânica, com desfiles, trajes típicos, danças, gastronomia, apresentações de grupos folclóricos, clubes de caça e tiro e muito mais. Personagens como Vovó Chopão, Vovô Chopão e a Realeza são alguns dos símbolos oficiais do evento.

Como nos últimos anos, o Grupo ND reforça seu compromisso com a cultura catarinense, oferecendo uma cobertura ampla e completa da Oktoberfest. Por meio da NDTV RECORD Blumenau e do portal ND Mais, por exemplo, o público terá acesso a conteúdos diversos sobre a festa alemã, como transmissões ao vivo e entrevistas.

Vale lembrar que a edição de 2025 acontece de 8 a 26 de outubro, no Parque Vila Germânica.

