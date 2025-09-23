Governador do Alto Paraná e empresários do Paraguai visitam a RECORD Executivos estiveram na sede da emissora, na Barra Funda, e na área comercial, na Ministro Rocha, nesta segunda-feira (22) Diversos|Do R7 23/09/2025 - 10h55 (Atualizado em 23/09/2025 - 11h01 ) X (Twitter)

Comitiva do Paraguai foi recebida pelo CEO da RECORD, Marcus Vinícius, e o superintendente de rede da emissora, André Dias @EDUMORAES @edumoraes

Nesta segunda-feira (22), o Governador do Alto Paraná, César Orlando Torres Arguell, e empresários do Paraguai visitaram a sede da RECORD, na Barra Funda, e a área comercial, na Ministro Rocha.

Empresários conheceram as instalações da sede da RECORD, na Barra Funda @EDUMORAES @edumoraes

Representando o governo, também estiveram presentes a presidente da Secretaria Nacional de Turismo do Alto Paraná, Myrian Katherine Gabriaguez Cañiza; o presidente e síndico da Câmara de Comércio de Ciudad del Este, Said Taigen e Hussein Teiyer, respectivamente.

Do meio empresarial, participaram Evandro Zanetti Barcellos, diretor do Grupo Colletions; Fadi Fayer Mohamad, sócio-proprietário do Grupo Madri; Marcelo Cezario da Costa, diretor do Grupo Matrix; além de Samir Mohamad Jebai, proprietário do Grupo Jebai.

O setor comercial também foi representado por Carlos Alfredo Macchi Rivelli, sócio proprietário da Nissei; Hassan Abdul Hadi Bassal, da HB Games Import; Carlos Romano, da Tomizo Indústria de Cápsulas; Fernanda Faret, CEO do Grupo Reciclex; Cláudio Verci, do Grupo Verci; Franciele Maria de Souza, diretora de comunicação da New Zone; e Nader Ali Jezzini, desenvolvedor de marcas no Paraguai.

Encerrando a comitiva, representando o Grupo RIC, participaram Alex Bezerra Beluque e Pedro Luis Andrade, ambos integrantes da equipe executiva.

O roteiro incluiu uma visita às instalações da RECORD, com destaque para os estúdios do Hoje em Dia, onde foram recepcionados pelas apresentadoras Ana Hickmann e Renata Alves, e do Balanço Geral, onde acompanharam a transmissão ao vivo comandada por Eleandro Passaia e Renato Lombardi.

Executivos foram recebidos pelas apresentadoras do Hoje em Dia Ana Hickmann e Renata Alves @EDUMORAES @edumoraes

Após o tour, os visitantes foram recebidos pelo CEO da RECORD, Marcus Vinícius, pelo superintendente de rede da emissora, André Dias, e pelo presidente do Grupo RIC, Leonardo Petrelli, em um almoço institucional.

Comitiva também visitou os estúdios da RECORD News

“Recepcionar esta comitiva internacional reforça o papel da RECORD como uma emissora aberta ao diálogo e à troca de experiências com diferentes mercados. É uma satisfação poder apresentar a nossa estrutura e compartilhar como trabalhamos para levar conteúdo de qualidade a milhões de brasileiros”, celebra Dias.

Por fim, a delegação seguiu para a segunda etapa do encontro, na unidade comercial da RECORD, localizada na Ministro Rocha, onde acompanhou uma apresentação conduzida pelo time de negócios.

Empresários acompanharam apresentações do time comercial da RECORD ANTONIO CHAHESTIAN

Paulo Itabaiana, diretor nacional de comercialização multiplataforma, e Cláudio Barres, diretor comercial núcleo rede, foram os responsáveis por falar sobre a identidade e os diferenciais da RECORD, enquanto Pedro Luis Andrade abordou a força do Grupo RIC.

