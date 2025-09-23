Governador do Alto Paraná e empresários do Paraguai visitam a RECORD
Executivos estiveram na sede da emissora, na Barra Funda, e na área comercial, na Ministro Rocha, nesta segunda-feira (22)
Nesta segunda-feira (22), o Governador do Alto Paraná, César Orlando Torres Arguell, e empresários do Paraguai visitaram a sede da RECORD, na Barra Funda, e a área comercial, na Ministro Rocha.
Representando o governo, também estiveram presentes a presidente da Secretaria Nacional de Turismo do Alto Paraná, Myrian Katherine Gabriaguez Cañiza; o presidente e síndico da Câmara de Comércio de Ciudad del Este, Said Taigen e Hussein Teiyer, respectivamente.
Do meio empresarial, participaram Evandro Zanetti Barcellos, diretor do Grupo Colletions; Fadi Fayer Mohamad, sócio-proprietário do Grupo Madri; Marcelo Cezario da Costa, diretor do Grupo Matrix; além de Samir Mohamad Jebai, proprietário do Grupo Jebai.
O setor comercial também foi representado por Carlos Alfredo Macchi Rivelli, sócio proprietário da Nissei; Hassan Abdul Hadi Bassal, da HB Games Import; Carlos Romano, da Tomizo Indústria de Cápsulas; Fernanda Faret, CEO do Grupo Reciclex; Cláudio Verci, do Grupo Verci; Franciele Maria de Souza, diretora de comunicação da New Zone; e Nader Ali Jezzini, desenvolvedor de marcas no Paraguai.
Encerrando a comitiva, representando o Grupo RIC, participaram Alex Bezerra Beluque e Pedro Luis Andrade, ambos integrantes da equipe executiva.
O roteiro incluiu uma visita às instalações da RECORD, com destaque para os estúdios do Hoje em Dia, onde foram recepcionados pelas apresentadoras Ana Hickmann e Renata Alves, e do Balanço Geral, onde acompanharam a transmissão ao vivo comandada por Eleandro Passaia e Renato Lombardi.
Após o tour, os visitantes foram recebidos pelo CEO da RECORD, Marcus Vinícius, pelo superintendente de rede da emissora, André Dias, e pelo presidente do Grupo RIC, Leonardo Petrelli, em um almoço institucional.
“Recepcionar esta comitiva internacional reforça o papel da RECORD como uma emissora aberta ao diálogo e à troca de experiências com diferentes mercados. É uma satisfação poder apresentar a nossa estrutura e compartilhar como trabalhamos para levar conteúdo de qualidade a milhões de brasileiros”, celebra Dias.
Por fim, a delegação seguiu para a segunda etapa do encontro, na unidade comercial da RECORD, localizada na Ministro Rocha, onde acompanhou uma apresentação conduzida pelo time de negócios.
Paulo Itabaiana, diretor nacional de comercialização multiplataforma, e Cláudio Barres, diretor comercial núcleo rede, foram os responsáveis por falar sobre a identidade e os diferenciais da RECORD, enquanto Pedro Luis Andrade abordou a força do Grupo RIC.
