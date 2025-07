Governador do ES e executivo da TV Vitória visitam a RECORD Brasília e a Abratel Renato Casagrande e Felipe Caroni foram recebidos pelo superintendente de rede da emissora, André Dias; Luciano Ribeiro, diretor-geral da RECORD Brasília; e Samir Nobre, diretor-geral da entidade Diversos|Do R7 14/07/2025 - 16h51 (Atualizado em 14/07/2025 - 16h51 ) twitter

Divulgação RECORD Emissoras Da esquerda para a direita, Samir Nobre, diretor-geral da Abratel; Felipe Caroni, diretor executivo da TV Vitória; Renato Casagrande, governador do Espírito Santo; André Dias, superintendente de rede da RECORD; e Luciano Ribeiro, diretor-geral da RECORD Brasília

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o diretor executivo da TV Vitória, Felipe Caroni, estiveram em Brasília nesta segunda-feira (14) para uma visita institucional à sede da RECORD e à Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão).

O encontro contou com a presença de André Dias, superintendente de rede da RECORD; Luciano Ribeiro, diretor-geral da RECORD Brasília; e Samir Nobre, diretor-geral da Abratel.

“Nosso objetivo é seguir cada vez mais próximos das realidades locais, apoiando o trabalho das nossas afiliadas. Estar com o governador e com a equipe da Rede Vitória é reforçar esse elo de confiança e colaboração”, afirma Dias.

A agenda contou com um tour pelos estúdios, gravação do JR Entrevista, quadro que integra o Jornal da Record, e um almoço com lideranças da emissora e da entidade.

Divulgação RECORD Emissoras Da esquerda para a direita, Felipe Caroni, Renato Casagrande, André Dias e Luciano Ribeiro