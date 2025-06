Grupo Thathi se reúne com lideranças da RECORD e da Abratel em Brasília Executivos discutiram temas estratégicos para o setor, além de fazer uma visita à sede da entidade e da emissora na capital Diversos|Do R7 11/06/2025 - 16h34 (Atualizado em 11/06/2025 - 16h34 ) twitter

Divulgação RECORD Emissoras Da esquerda para a direita, Márcio Novaes, presidente da Abratel; André Dias, superintendente da RECORD e vice-presidente de televisão da Abratel; e Luiz Eduardo Souza, diretor executivo do Grupo Thathi

Nesta quarta-feira (11), em uma agenda marcada pelo fortalecimento de parcerias e pelo diálogo, o Grupo Thathi realizou uma visita institucional à sede da Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) e às instalações da RECORD Brasília.

Luiz Eduardo Souza, diretor executivo do Grupo, participou da agenda ao lado de André Dias, superintendente da RECORD e vice-presidente de televisão da Abratel; Luciano Ribeiro, diretor da RECORD Brasília; Márcio Novaes, presidente da Abratel; e Samir Nobre, diretor-geral da entidade.

Divulgação RECORD Emissoras Da esquerda para a direita, Luiz Eduardo, André Dias e Samir Nobre, diretor-geral da Abratel

Durante a visita, as lideranças discutiram o futuro da radiodifusão, os impactos das novas tecnologias e a implementação da TV 3.0. Posteriormente, conheceram a sede da Abratel e as instalações da RECORD Brasília, incluindo os novos estúdios. Por fim, participaram de um almoço institucional.

“Essa troca entre RECORD, Abratel e Grupo Thathi é essencial para alinharmos estratégias e pensarmos juntos os próximos passos da radiodifusão no Brasil. Nossa forte atuação, em diversas frentes, tem contribuído ativamente para a modernização e o fortalecimento do setor”, afirma Dias.

A iniciativa ainda reforça a atuação da Abratel nas principais discussões técnicas e regulatórias do setor, além de evidenciar o compromisso da RECORD e do Grupo Thathi com a inovação e o desenvolvimento.