Ministro das Comunicações participa do IBC 2025 ao lado da comitiva da Abratel Comitiva brasileira, formada por Abratel, RECORD, RECORD News e LM Telecom, cumpre agenda na Holanda até 15 de setembro Diversos|Do R7 13/09/2025 - 11h54 (Atualizado em 13/09/2025 - 11h55 )

Comitiva brasileira cumpre agenda na Holanda até 15 de setembro Shizuo Alves/MCom

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, e o secretário de Radiodifusão, Wilson Wellisch, participaram neste sábado (13) do IBC 2025, em Amsterdã, onde destacaram os avanços do Brasil no desenvolvimento da TV 3.0.

“A TV 3.0 é uma conquista que vai muito além da qualidade de imagem e som. Ela traz consigo oportunidades de maior interatividade, inclusão de serviços públicos e desenvolvimento de soluções inovadoras. No IBC 2025, teremos a chance de compartilhar o que já alcançamos no Brasil e, ao mesmo tempo, aprender com a experiência europeia”, afirmou o ministro.

Para Wellisch, o evento é também uma oportunidade de “atualizar conhecimentos sobre os mais recentes avanços tecnológicos da radiodifusão na Europa”, com foco em produção de conteúdo e desenvolvimento regulatório.

Também foi destacado o potencial do 5G Broadcast para o Brasil, tecnologia que amplia o alcance da radiodifusão ao garantir acesso gratuito a informações e entretenimento em qualquer lugar.

‌



A comitiva brasileira, formada por Abratel, RECORD, RECORD News e LM Telecom, cumpre agenda na Holanda até o dia 15 de setembro. Durante o encontro, os representantes terão acesso a inovações em transmissão, conectividade e serviços interativos, além de trocar experiências com líderes e especialistas internacionais.

A agenda inclui ainda um jantar institucional promovido pela comitiva, do qual participarão o ministro, o secretário do MCom e autoridades como o deputado federal Júlio César Ribeiro, presidente da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados.

‌



“A participação no IBC 2025 reforça o compromisso do Brasil em acompanhar as melhores práticas globais e avançar na modernização do setor de radiodifusão”, afirma o presidente da Record News, Anderson Souza.

