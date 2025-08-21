Na SET EXPO, RECORD destaca como a TV 3.0 vai transformar a publicidade: ‘TV aberta vai viver uma revolução’ Alarico Naves, superintendente comercial multiplataforma da emissora, participou do evento nesta quarta-feira (20) Diversos|Do R7 21/08/2025 - 11h26 (Atualizado em 21/08/2025 - 11h26 ) twitter

Divulgação RECORD Emissoras Alarico Naves fez sua primeira participação como palestrante na SET EXPO

A evolução da televisão aberta no Brasil abre um leque de possibilidades para a publicidade: mais interatividade, personalização e eficiência. Essa transformação foi discutida por Alarico Naves, superintendente comercial multiplataforma da RECORD, na SET EXPO 2025.

Nesta quarta-feira (20), no painel “O Futuro da Publicidade na TV: Inovação, Monetização e Conexão com o Público”, o executivo explicou como as novas tecnologias estão remodelando o mercado.

“A DTV+ fará a TV aberta viver um momento de inovação, renovação e, praticamente, uma revolução dos negócios e de performance. Tudo isso será potencializado com uma entrega que você poderá ir até a conversão final. O resultado vai sempre falar mais forte do que qualquer número”, explica o superintendente.

Segundo ele, a nova geração de televisão vai permitir que o profissional navegue em todo o funil de vendas - desde o primeiro contato com a empresa até o fechamento do negócio. Por isso, ela deve se apoiar em dois objetivos: entrega orgânica e segmentação de dados.

“Nem tudo cabe em uma planilha de Excel. A comunicação eficaz exige criatividade, essência e capacidade de combinar emoção e resultado”, afirma Naves.

Para o também painelista Eliseu Barreira Junior, head de marketing de produtos da Globo, a mudança vai permitir que a publicidade deixe de ser uma inserção para se tornar uma experiência de interação.

“A conexão é uma palavra muito usada, a ponto de gerar desgaste, mas continua sendo muito forte. A DTV+ permite que a publicidade não seja apenas uma interrupção, mas algo orgânico, que desperta interesse, utilidade e diversão. Isso gera uma retenção de atenção muito superior ao que temos hoje”, diz Barreira Junior.

Essa transição será possível graças à distribuição mais assertiva, baseada em dados de login, hábitos de consumo, interatividade com a tela e, não menos importante, sociabilidade – conversas com outros usuários e resultados de enquetes, por exemplo. Será um ponto positivo tanto para o consumidor, quanto para a televisão.

“Quando você tem uma grade muito pressionada de break, consegue multiplicar aquilo de forma muito mais eficiente. É uma pessoa recebendo um anúncio de acordo com o seu perfil e comportamento. É como se o seu break aumentasse e a capacidade de entrega fosse superior”, celebra o superintendente da RECORD.

Divulgação RECORD Emissoras O superintendente acredita que a TV 3.0 vai transformar o mercado

Sobre a SET EXPO

A SET Expo 2025 acontece de 18 a 21 de agosto, no Centro de Convenções I e II do Distrito Anhembi, em São Paulo, e reúne profissionais, empresas e especialistas para discutir tendências, soluções e inovações em tecnologia, mídia e entretenimento.