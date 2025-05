Proprietários da TV Imperial e da Real TV visitam a Abratel Romero Jucá e Marcos Bervig foram recebidos pelo presidente e vice-presidente de televisão da entidade nesta terça-feira (27) Diversos|Do R7 27/05/2025 - 15h32 (Atualizado em 27/05/2025 - 15h32 ) twitter

Divulgação Abratel Romero Jucá e Marcos Bervig conheceram a sede da Abratel

Nesta terça-feira (27), os empresários Romero Jucá, proprietário da TV Imperial, de Roraima, e Marcos Bervig, proprietário da Real TV, de Sinop (MT), participaram de um encontro institucional com a diretoria da Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão), em Brasília.

Os executivos foram recebidos pelo presidente da entidade, Márcio Novaes, e o superintendente de rede da RECORD e vice-presidente de televisão da Abratel, André Dias, na sede da entidade.

Durante a visita, os representantes puderam conhecer de perto um pouco mais da atuação da Associação na defesa dos interesses do setor.

“Receber líderes regionais como Romero Jucá e Marcos Bervig é fundamental para mantermos um diálogo direto com quem está na linha de frente da radiodifusão no país. São essas emissoras que garantem a presença da comunicação local, com relevância social e cultural”, afirma Dias.