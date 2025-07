RECORD Brasília e Grupo Paranaíba recebem prefeito de Uberlândia Paulo Sérgio Ferreira realizou uma visita institucional à emissora em Brasília nesta terça-feira (15) Diversos|Do R7 15/07/2025 - 14h47 (Atualizado em 15/07/2025 - 14h47 ) twitter

Divulgação RECORD Emissoras Da esquerda para a direita, Nilson Andrade gerente de Novos Negócios da RECORD Brasília; Rogério Silva, superintendente do Grupo Paranaíba; Vanessa Lima, repórter da RECORD Brasília; Paulo Sérgio Ferreira, prefeito de Uberlândia; e Tiago Issa, consultor jurídico do Grupo Paranaíba

Nesta terça-feira (15), a RECORD Brasília e o Grupo Paranaíba receberam o prefeito de Uberlândia, Paulo Sérgio Ferreira, para uma visita institucional às instalações da emissora na capital federal.

O encontro contou com a participação de Nilson Andrade, gerente de Novos Negócios da RECORD Brasília; Luciano Ribeiro Neto, diretor-geral da emissora; Rogério Silva, superintendente do Grupo Paranaíba; Tiago Issa, Consultor Jurídico do grupo; e Samir Nobre, diretor-geral da Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão).

A agenda incluiu uma passagem pelos estúdios da RECORD Brasília e a participação na gravação de uma edição do JR Entrevista, programa exibido na RECORD News, no R7, no PlayPlus, no YouTube e outras plataformas digitais.

Divulgação RECORD Emissoras Da esquerda para a direita, Samir Nobre, diretor-geral da Abratel; Nilson Andrade; Paulo Sérgio Ferreira; Luciano Ribeiro Neto, diretor-geral da RECORD Brasília; Tiago Issa; e Rogério Silva