RECORD e Abratel participam do Futurecom 2025 e reforçam compromisso com inovação André Dias, superintendente de Rede da emissora e vice-presidente de Televisão da entidade, marcou presença no evento nesta terça-feira (30)

André Dias no Futurecom 2025, no São Paulo Expo RECORD Emissoras

O superintendente de Rede da RECORD e vice-presidente de Televisão da Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão), André Dias, participou nesta terça-feira (30) da abertura do Futurecom 2025, no São Paulo Expo, ao lado de Isaías Ribeiro, diretor da LM Telecom.

A Abratel é apoiadora institucional do evento, que chega à sua 30ª edição consolidado como o maior encontro de tecnologia, conectividade e inovação da América Latina.

“O Futurecom é um espaço para discutirmos inovação e conectividade, mas também para refletirmos sobre como a tecnologia pode fortalecer a comunicação e a radiodifusão no Brasil. Dessa forma, garantimos que o setor estará preparado para os desafios e oportunidades que virão, especialmente com a chegada da TV 3.0”, afirma Dias.

À esquerda, Isaías Ribeiro, e à direita, André Dias RECORD Emissoras

Sobre o encontro

De 30 de setembro a 2 de outubro, o Futurecom reúne líderes globais, especialistas e executivos de grandes empresas para debater avanços em inteligência artificial, transformação digital, conectividade, cibersegurança e políticas públicas.

A programação soma mais de 200 horas de conteúdo, cerca de 500 palestrantes e 300 marcas expositoras, ocupando 25 mil m².

