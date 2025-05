RECORD e Abratel promovem encontro pós-NAB SHOW com foco em tecnologia e TV 3.0 Reunião realizada nesta quarta-feira (28) contou com a participação de engenheiros e lideranças de toda a rede de emissoras Diversos|Do R7 28/05/2025 - 17h06 (Atualizado em 28/05/2025 - 17h07 ) twitter

RECORD Emissoras Encontro realizado pela Abratel e pela RECORD abordou as principais tendências da NAB SHOW 2025

A RECORD e a Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) promoveram, nesta quarta-feira (28), um encontro online com lideranças e profissionais das áreas de engenharia, técnica e operações das emissoras da rede em todo o Brasil.

A reunião teve como objetivo compartilhar os principais aprendizados e tendências observadas na NAB SHOW 2025 — a maior feira de tecnologia, mídia e entretenimento do mundo, realizada em Las Vegas (EUA).

Esta edição marcou um momento especial para a Abratel, que levou pela primeira vez uma comitiva ao evento, com uma agenda exclusiva voltada à inovação e à tecnologia.

“A NAB foi um evento extraordinário e o pós, com a participação da rede, foi igualmente importante. Trocas como essa nos ajudam a entender melhor o cenário da radiodifusão e a nos preparar para os próximos desafios”, afirma André Dias, vice-presidente de televisão da entidade e superintendente de rede da RECORD.

Divulgação RECORD Emissoras Reunião online reuniu quase 100 participantes simultâneos

Sob o comando de Dias, Márcio Novaes, presidente da Abratel, e Samir Nobre, diretor-geral da Associação, a reunião debateu temas estratégicos, com destaque para um panorama da TV 3.0 no exterior e suas possíveis aplicações no Brasil.

Tomaso Papi, supervisor de engenharia e tecnologia da RECORD Brasília, e Alberto Botelho, engenheiro de projetos da LM Telecom, foram os responsáveis por apresentar um resumo sobre o que foi destaque na feira em relação a esse novo padrão tecnológico de TV digital.

A programação também contou com uma apresentação especial de Marcio Pena, engenheiro de pré-vendas da Ateme, empresa francesa que esteve na NAB SHOW. O profissional compartilhou sua visão sobre as soluções mais demandadas pelos participantes do evento, como soluções em transmissões via TV aberta, TV a cabo, satélite e, principalmente, streaming.

Outro ponto importante do encontro foi a apresentação de Tomaso e Silas Adauto Nascimento, gerente técnico da RECORD Brasília, sobre o projeto do novo laboratório de TV 3.0, que será implantado pela emissora na capital. A iniciativa é um passo significativo no processo de transição para a próxima geração da televisão e reforça o protagonismo da emissora na adoção de novas tecnologias.

“Tivemos a oportunidade de mostrar o que vimos de mais tecnológico e as tendências de mercado que foram apresentadas na feira. Além disso, compartilhamos em primeira mão que a RECORD Brasília contará com um laboratório de TV 3.0 voltado para estudos e desenvolvimento da nova tecnologia”, complementa Tomaso.

Além de discutir as tendências da NAB SHOW, o encontro fortaleceu o compromisso das emissoras da RECORD e da Abratel com a inovação e a busca por uma radiodifusão mais moderna e eficiente.

“Após o sucesso da nossa primeira comitiva, estamos com grandes expectativas para a NAB SHOW 2026. Em breve, a Abratel lançará oficialmente a agenda do evento, que promete fortalecer ainda mais nossa atuação junto às associadas e a todo o setor”, finaliza Nobre.