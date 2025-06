RECORD marca presença em homenagem a vice-presidente do Hapvida na Alepe André Dias, superintendente de rede da emissora, participou da cerimônia que entregou o Título Honorífico de Cidadão Pernambucano a Candido Pinheiro Júnior Diversos|Do R7 17/06/2025 - 11h49 (Atualizado em 17/06/2025 - 11h49 ) twitter

Divulgação RECORD Emissoras Cândido Pinheiro e André Dias durante a cerimônia, na Alepe (Assembleia Legislativa de Pernambuco)

O superintendente de rede da RECORD, André Dias, participou na noite desta segunda-feira (16) da cerimônia de entrega do Título Honorífico de Cidadão Pernambucano a Candido Pinheiro Koren de Lima Júnior, vice-presidente do Conselho de Administração da Hapvida NotreDame Intermédica.

A homenagem foi concedida pela Alepe (Assembleia Legislativa de Pernambuco), por iniciativa do deputado Francismar Pontes, e contou com a presença de autoridades dos poderes Legislativo, Executivo e das Forças Armadas, além de representantes do setor empresarial e da área da saúde.

Divulgação RECORD Emissoras Da esquerda para a direita, Cândido Pinheiro, André Dias e Jorge Fontoura Pinheiro

Entre os presentes no evento, presidido pelo deputado estadual Waldemar Borges, estavam o prefeito do Recife, João Campos; o presidente da Hapvida, Jorge Pinheiro; o vereador, Felipe Francismar; a major, Carolina Alves; entre outros.

Para André Dias, o Título é um reconhecimento merecido a Candido Pinheiro Júnior. “A homenagem é justa e simbólica. Reflete o papel essencial que a rede Hapvida desempenha na saúde brasileira.”