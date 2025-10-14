RECORD participa de eventos da Rede Vitória sobre inovação e mídia multiplataforma André Dias, Claudio Barres, Maria Isabel e Juliana Alonso participaram dos encontros diretamente em Vitória, Espírito Santo

Da esquerda para a direita, Juliana Lyra, apresentadora da TV Vitória RECORD; Felipe Caroni, CEO da Rede Vitória; Américo Buaiz Neto, vice-presidente da Rede Vitória; e André Dias, superintendente de Rede da RECORD

Nesta terça-feira (14), a RECORD participa de dois importantes encontros promovidos pela Rede Vitória, em Vitória (ES): o Rede Vitória Day e a Convenção Comercial da Rede Vitória. Realizados no mesmo dia, os eventos reúnem profissionais do mercado publicitário, gestores e colaboradores para compartilhar conhecimento, estratégias e tendências.

Representando a RECORD, estão presencialmente André Dias, superintendente de Rede; Claudio Barres, diretor comercial de Rede; Maria Isabel, gerente nacional de Rede; e Juliana Alonso, supervisora nacional de Rede.

Primeiro momento - Shopping Vitória

Pela manhã, o Rede Vitória Day acontece na sala de cinema do Shopping Vitória sob o tema “Um encontro para fortalecer estratégias, apresentar novidades e gerar conexões além das telas”.

O evento é voltado ao mercado publicitário, com foco em estratégias de comunicação, inovação e ligação entre marcas, emissoras e público.

André Dias participa do painel “Conectar para Impactar: o papel das emissoras como hub de conexão entre o mercado e o público”, ao lado de Américo Buaiz Neto, vice-presidente da Rede Vitória, e Felipe Caroni, CEO do Grupo.

O superintendente de Rede destacou a importância do conteúdo regional, ressaltando o papel da TV Vitória, que exibe cerca de oito horas diárias de programação local.

“A RECORD permite que o horário comercial, pela manhã, seja aberto pela emissora, não pela cabeça de rede. A praça assume, já informando, e depois vocês nos entregam esse sinal. Esse é o nosso compromisso: ancorar com uma programação que dê a garantia do retorno da verba publicitária e da audiência. Todo esse investimento é para garantir uma rede forte”, disse.

‌



Já Felipe Caroni falou sobre a visão estratégica do Grupo. “Temos que ser estrategistas, olhar números e ver para onde o mercado de consumo de conteúdo, de vídeo e de informação está caminhando. O que vamos lançar hoje comunica muito com isso, com essa demanda de mercado. Mas nada disso faz sentido se não olharmos para as pessoas. Capital humano é o grande diferencial, na minha opinião, de qualquer empresa.”

Américo Neto complementou dizendo que a Rede Vitória “sempre foi um grupo empresarial do Espírito Santo. O objetivo nunca foi ser grande, mas relevante, entender o impacto que tem a diversificação, inclusive para o desenvolvimento do Estado e das empresas mutuamente. Então, quando nos sentamos à mesa com um cliente, é com um olhar de grupo.”

Américo Neto e Felipe Caroni durante o lançamento da Rede OOH

O encontro também traz novas perspectivas sobre consumo de mídia e debates sobre comunicação multiplataforma, com a participação de Claudio Barres e executivos da Rede Vitória e do mercado.

“Nós não somos mais uma TV aberta. Hoje, somos um grupo de comunicação que integra o ACLR, nosso canal de vídeos no YouTube, o RecordPlus, o nosso canal de streaming - temos algumas pesquisas que mostram que a retenção da audiência no RecordPlus é quase o dobro, em horas, do que em todos os outros streamings – e o nosso Portal R7. Todos os nossos projetos têm essa integração, não necessariamente eles começam na televisão”, explicou o diretor comercial de Rede.

Outro momento de destaque foi o lançamento da Rede OOH, plataforma de mídia Out of Home (fora de casa) da Rede Vitória. A iniciativa representa mais um passo estratégico da empresa em um mercado cada vez mais fragmentado, com múltiplas plataformas e formatos.

Oportunidades na Convenção Comercial

No período da tarde, a programação segue no Comfort Suites Vitória, durante a Convenção Comercial, que reúne apenas gestores e colaboradores da Rede Vitória sob o tema “Onde a comunicação gera oportunidades e conquista resultados”.

A RECORD participa ativamente da agenda: André Dias conduz o painel “TV 3.0”, abordando as transformações tecnológicas que o novo padrão de televisão trará; já Claudio Barres apresenta o debate “Os caminhos do conteúdo multiplataforma”, destacando a importância da integração entre TV aberta, ambiente digital e plataformas transmídia para gerar valor e fortalecer a conexão com o público.

Com uma programação que inclui nomes como Rafael Perantunes, Fabiano Freitas, Alessandro Malerba e André Sobral — que abordam estratégias da Rede, branding, RecordPlus e ACLR — a Convenção reforça o papel estratégico da Rede Vitória, afiliada à RECORD, como referência em inovação.