RECORD participa do 27º Congresso Paranaense de Rádio e Televisão O superintendente de rede da emissora e vice-presidente de Televisão da Abratel, André Dias, está presente no evento que acontece em Curitiba Diversos|Do R7 24/09/2025 - 14h29 (Atualizado em 24/09/2025 - 14h33 )

Divulgação RECORD Emissoras RECORD, Abratel e LM Telecom participam do congresso ao lado do Ministro das Comunicações, do presidente da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados e do secretário de Radiodifusão do MCom

A RECORD marca presença no 27º Congresso Paranaense de Rádio e Televisão, realizado em Curitiba entre os dias 23 e 25 de setembro. O encontro reúne empresários, lideranças institucionais e profissionais de todo o país em três dias de palestras, workshops e debates sobre inovação, liderança e tendências do setor.

Na noite de terça-feira (23), o superintendente de Rede da emissora e vice-presidente de Televisão da Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão), André Dias, participou da cerimônia de abertura e da celebração dos 50 anos da Aerp (Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná), organizadora do congresso.

A solenidade também contou com a presença de autoridades como o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho; o deputado federal Julio Cesar Ribeiro, presidente da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados; o secretário de Radiodifusão do MCom, Wilson Wellisch; o governador em exercício no Paraná, Darci Piana; o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel; e o presidente da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), Alexandre Curi.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior, em missão internacional na Europa, enviou uma mensagem gravada aos participantes, ressaltando a importância da geração de empregos no setor de rádio e TV.

‌



Divulgação RECORD Emissoras Da esquerda à direita, Isaías Ribeiro, diretor da LM Telecom; Leonardo Petrelli, presidente do Grupo RIC; Márcio Novaes, presidente da Abratel; e André Dias, superintendente de rede da RECORD

Para André Dias, “o Congresso é uma oportunidade de celebrar o papel da radiodifusão no país. Além de discutir os rumos da comunicação, o evento valoriza a atuação do nosso setor e reforça a importância da colaboração entre os radiodifusores.”

O presidente da Abratel, Márcio Novaes, discursou durante a cerimônia de abertura e destacou a força do setor de rádio e TV no país e relevância do encontro. “É nesse ambiente que unimos esforços para fortalecer o setor, inovar e garantir que a comunicação continue cumprindo seu papel democrático, social e cultural.”

‌



Divulgação RECORD Emissoras Presidente da Aerp, Rodrigo Martinez, durante o discurso na cerimônia de abertura

O presidente da Aerp, Rodrigo Martinez, por sua vez, reforçou que o Congresso está muito além de um evento técnico ou institucional. " Ele é um momento único de reencontro entre profissionais, de troca de ideias, afinal vivemos tempos de acelerada transformação, em que tendências e tecnologias se renovam constantemente.”

Quem também marcou presença na abertura foi o presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli, que já foi presidente da Aerp. O executivo avaliou o momento da radiodifusão no Brasil.

‌



“O mercado está transformador, estamos em vias de implantar uma nova tecnologia da TV 3.0, a tv conectada, e nós enxergamos o momento da radiodifusão um momento desafiador, mas de muito otimismo”, afirmou.

Divulgação RECORD Emissoras Da esquerda à direita, Pedro Luis Andrade, da RIC Oeste; Luiz Benítez, da Rede Massa; Daniel Abravanel, do SBT; André Dias, da RECORD; e Fábio Goés, da RIC Maringá

Segundo dia de evento

Nesta quarta-feira (24), a programação segue com painéis sobre interatividade, estratégias de liderança e transformação no rádio e na TV.

Entre os destaques está a discussão “O rádio, a TV e as big techs”, que reúne Samir Nobre, diretor-geral da Abratel; Vinícius Caram, superintendente de Outorga e Recursos à Prestação da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações); Daniel Abravanel, diretor de Rede e Afiliadas do SBT; Caique Agustini, diretor do Grupo Verde Vale de Comunicação; Marcelo Bechara, diretor de Relações Institucionais em Mídias e Regulação do Grupo Globo; e Marina Pita, diretora do departamento de Promoção da Liberdade de Expressão da SECOM (Secretaria de Comunicação Social).

Divulgação RECORD Emissoras Samir Nobre durante o debate “O rádio, a tv e as big techs”

“A radiodifusão é responsável por manter as nossas raízes e sotaques. Espero que, cada vez mais, nós estejamos fortalecidos, não para brigarmos com as big techs, mas para mantermos a nossa unidade. Vale lembrar que essa assimetria regulatória não é culpa nossa; ela existe porque competimos em condições totalmente desiguais”, disse Nobre, durante o painel.

Outro momento relevante será o debate “TV 3.0: Como a nova TV aberta vai transformar a experiência do telespectador”, que abordará os impactos da tecnologia na televisão brasileira. Integram o painel o secretário do MCom, Wilson Wellisch; o assessor de planejamento de engenharia da RECORD e coordenador do módulo de mercado do Fórum SBTVD (Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre), Sérgio Di Santoro Bruzetti; Ana Eliza Faria, gerente sênior do regulatório na área de estratégia e tecnologia da Globo; e Paulo Henrique Castro, presidente da SET e CEO & Fundador da Mediatech Lab.

“Tudo continuará gratuito, como sempre foi. O telespectador vai ganhar em qualidade e opções sem precisar pagar a mais por isso”, destacou Bruzetti.

Com participação ativa no Congresso, a RECORD reforça o seu papel no setor e o compromisso com a inovação, o diálogo e o futuro da comunicação no país.