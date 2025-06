RECORD recebe executivos do Grupo Thathi e prefeito de Campinas em visita institucional Lideranças estiveram na sede, em São Paulo, nesta quinta-feira (5) e foram recebidas por Marcus Vieira, CEO da emissora; Luiz Cláudio Costa, presidente; e André Dias, superintendente de rede Diversos|Do R7 06/06/2025 - 09h06 (Atualizado em 06/06/2025 - 09h06 ) twitter

Divulgação RECORD Emissoras Da esquerda para direita, Luiz Eduardo de Souza, Fernando Roxo, Marcus Vieira, Chaim Zaher, Dário Saadi, Luiz Cláudio Costa, André Dias e Rose Guglielminetti

Nesta quinta-feira (5), lideranças do Grupo Thathi realizaram uma visita institucional à sede da RECORD, em São Paulo, para fortalecer a parceria estratégica entre dois dos principais conglomerados de comunicação do país.

O encontro estreitou as relações entre as lideranças e discutiu a relevância, no âmbito de produção de conteúdo e cobertura regional, da afiliação entre a TH+ e a RECORD.

Estiveram presentes o prefeito de Campinas, Dário Saadi; a secretária municipal de comunicação, Rose Guglielminetti; o empresário Chaim Zaher, proprietário do Grupo Thathi; o CEO do Grupo, Fernando Roxo; e o diretor executivo da emissora, Luiz Eduardo de Souza. Eles foram recebidos por Marcus Vieira, CEO da RECORD; Luiz Cláudio Costa, presidente; e André Dias, superintendente de rede.

“Acreditamos que encontros como este enriquecem todo o ecossistema de comunicação. A troca de experiências entre pessoas comprometidas com uma radiodifusão de qualidade é fundamental para ampliar o alcance regional e nacional da RECORD”, afirma Dias.

A presença de Saadi também reforça a importância da comunicação local para o setor público, tendo em vista que Campinas, uma das sedes do Grupo Thathi, tem se consolidado como polo de inovação no interior paulista.

“Quando o poder público se aproxima dos grupos de comunicação, cria-se um ambiente mais aberto ao diálogo e à valorização da mídia local”, finaliza o superintendente.