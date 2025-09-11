RECORD se reúne com empresa pioneira de tecnologia na França: ‘O futuro da TV passa pelo Brasil’ Comitiva formada pela emissora, RECORD News, Abratel e LM Telecom participou de encontro estratégico sobre DTV+ com a Enensys Diversos|Do R7 11/09/2025 - 17h19 (Atualizado em 11/09/2025 - 17h23 ) twitter

Divulgação RECORD Emissoras Tomaso D’Angelo W. Papi, supervisor de engenharia e tecnologia da RECORD Brasília, com colaboradores da Enensys

Nesta quarta-feira (10), a RECORD e a comitiva participaram de uma agenda institucional e estratégica na sede da Enensys, em Rennes, na França, onde acompanhou de perto soluções tecnológicas voltadas à DTV+ (TV 3.0).

O grupo foi recebido por Régis Le Roux, presidente e CEO da Enensys; Richard Lhermitte, CTO; e Bruno Tariant, vice-presidente de vendas para a América Latina.

A Enensys é responsável por fornecer, entre outras soluções, tecnologia para a camada de transporte e para transmissão via satélite do novo padrão de televisão.

“Somos uma empresa com mais de vinte anos de atuação, que iniciou suas operações em DVB-T2 [Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial] e, ainda muito cedo, também fornecendo tecnologia para o ATSC 3.0, nos Estados Unidos e na Coreia. Hoje, temos o prazer de oferecer toda essa tecnologia e conhecimento ao mercado brasileiro, que desponta como extremamente promissor com a DTV+. O que acontecerá no Brasil terá impacto e servirá de inspiração para outros países que buscam formas de evoluir suas redes com o padrão DTT [televisão digital terrestre]”, celebrou Régis Le Roux.

Divulgação RECORD Emissoras O gerente de telecomunicações da LM Telecom, Jonatas Rodrigues (à esquerda), participou da visita

Tecnologia para expansão de cobertura para TV 3.0

A utilização do DVB NIP (padrão de vídeo para convergência de conteúdo entregue em IP via satélite e sistemas integrados com OTT) como alternativa para expansão de rede diretamente pelo satélite será capaz de ampliar a cobertura para regiões onde a infraestrutura terrestre de entrega pode se tornar onerosa e menos eficiente.

“Hoje, como algumas emissoras da RECORD já utilizam vários sites de transmissão com a tecnologia de satélite para a entrega de sinal aos transmissores da TV 2.0, principalmente nos grandes centros, fazendo uso do SFN (Single Frequency Network), a tecnologia da Enensys se torna uma alternativa com o uso do DVB NIP”, explica Tomaso D’Angelo W. Papi, supervisor de engenharia e tecnologia da RECORD Brasília.

A aplicação do SFN (Single Frequency Network) permite que vários transmissores operem de forma sincronizada na mesma frequência, ampliando o alcance da transmissão sem a necessidade de novas faixas de espectro.

Divulgação RECORD Emissoras Tomaso D’Angelo (à direita) e Elias Serafim, gerente de engenharia da RECORD News (meio), em conversa com Bruno Tariant

“A utilização dessa nova tecnologia futuramente benéfica, já que a RECORD tem mais de 90 sites em SFN do ISDB-T. O objetivo é fazer com que não fiquemos para trás e nos preparemos para TV 3.0, que foi oficializada com a assinatura recente do decreto”, explica o supervisor.

A participação da comitiva reforça o compromisso em acompanhar os avanços que moldarão a televisão do futuro. Com a chegada da TV 3.0 no Brasil, iniciativas como essa garantem ao público o que há de mais moderno no setor.