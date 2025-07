Representantes da Rede Mais visitam a sede da RECORD Srs. Marcos Aurélio, Flávio Carneiro e Bruno Carneiro estiveram na emissora nesta sexta-feira (25) Diversos|Do R7 25/07/2025 - 17h21 (Atualizado em 25/07/2025 - 17h24 ) twitter

Divulgação RECORD Emissoras Da esquerda para a direita, Paulo Batista, diretor executivo da RECORD Minas; André Dias, superintendente de rede; Marcus Vinícius, CEO da RECORD; Marcos Aurélio; Flávio Carneiro; e Bruno Carneiro

Nesta sexta-feira (25), a RECORD recebeu os Srs. Marcos Aurélio, Flávio Carneiro e Bruno Carneiro, representantes da Rede Mais, para uma visita institucional à sede da emissora.

Estiveram presentes no encontro o CEO da RECORD, Marcus Vinícius; o diretor executivo da RECORD Minas, Paulo Batista; e o superintendente de rede da emissora, André Dias.

“A Rede Mais representa com excelência o espírito da nossa rede: inovação, proximidade com o público e compromisso. É sempre uma satisfação estreitar essa parceria”, celebra Dias.

Sediada em Varginha, a emissora alcança quase 6 milhões de pessoas, em 246 municípios, com um sinal que chega aos quatro cantos de Minas Gerais – Sul, Sudoeste, Norte e Zona da Mata mineira. Como parte do Grupo Bel, além da televisão, também dispõe de oito rádios, espalhadas no estado mineiro e em Belo Horizonte.