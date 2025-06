São João do Nordeste está garantido na RECORD em 2025 TV Atalaia, que celebra 50 anos, será a anfitriã do São João e já conta com seis marcas patrocinadoras Diversos|Do R7 02/06/2025 - 14h26 (Atualizado em 02/06/2025 - 14h26 ) twitter

Em 2025, o “São João do Nordeste” chega à sua terceira edição consecutiva com ainda mais força e significado. Neste ano, a TV Atalaia, afiliada da RECORD em Sergipe, comemora seus 50 anos de história sendo a anfitriã do evento. Uma das maiores celebrações regionais do país, a tradicional festa acontecerá na Beira Mar de Aracaju e será transmitida para os nove estados do Nordeste, conectando as dez emissoras da RECORD em uma grande corrente de cultura, música e tradição.

Durante os quatro sábados de junho — dias 7, 14, 21 e 28 —, o público poderá conferir uma programação especial repleta de atrações musicais, gastronomia típica e reportagens que retratam a diversidade e a riqueza dos festejos juninos em cada estado nordestino. O projeto já conta com seis marcas patrocinadoras: Magalu, BRF, Caixa, Itaipava, Assaí e Governo do Estado de Sergipe.

O projeto valoriza a identidade local, incentiva o turismo e movimenta a economia nos nove estados da região. No dia 28 de junho, a partir das 23h15, todas as emissoras do Nordeste farão a transmissão ao vivo com apresentações simultâneas dos principais arraiás da região. A apresentação será de Mariana Sena, âncora do Cidade Alerta, e do repórter Lucas Moura, do Balanço Geral, e contará com as presenças da apresentadora Renata Alves e de outras celebridades da RECORD. Um dos momentos mais esperados é o grande show com atrações como Banda Magníficos, As Patricinhas e o grupo Saia Rodada, que prometem agitar o público em um grande encerramento.

O superintendente de rede da RECORD, André Dias, ressaltou a importância do projeto para a emissora e para o Brasil: “O São João é a maior festividade cultural do Brasil e neste ano a transmissão será comandada pela TV Atalaia, direto de Aracaju. Comemorando 50 anos de uma trajetória brilhante, a TV Atalaia vai proporcionar um show de imagens da mais pura magia junina”.

‌



“O São João do Nordeste já se consolidou como uma das maiores vitrines culturais da região e é, por isso, que nós da TV Atalaia, em parceria com a RECORD e suas afiliadas, abraçamos este projeto com tanto entusiasmo para mostrar ao Brasil inteiro o quanto essa festa é vibrante, autêntica e essencial para nossa região. Em 2025, o evento ganha ainda mais força ao celebrar os 50 anos da nossa emissora. A TV Atalaia, como emissora sergipana, se orgulha em ser mais do que uma transmissora de conteúdo, somos parte ativa da história, da memória e do futuro do nosso povo”, completa Grace Franco, coordenadora São João do Nordeste e Diretora Executiva da TV Atalaia.

Para Claudio Barres, diretor comercial núcleo rede da RECORD, “a cada ano o projeto vem ganhando destaque e representatividade junto ao mercado anunciante com um número crescente de patrocinadores. Isso mostra a força da RECORD Nordeste e a importância da integração das nossas emissoras em torno de um projeto único”.

‌



Participam do projeto as dez afiliadas do Nordeste: TV Atalaia (Sergipe), TV Pajuçara (Alagoas), RECORD Cabrália (Bahia), Record Bahia, TV Cidade Fortaleza (Ceará), TV Cidade São Luis (Maranhão), TV Correio (Paraíba), TV Guararapes (Pernambuco), TV Tropical (Rio Grande do Norte), TV Antena 10 (Piauí). Cada uma delas trará, ao vivo, a cobertura das festividades locais, reforçando a identidade cultural de seus estados.

A transmissão do grande show também estará disponível no PlayPlus, nos canais da região Nordeste da plataforma de streaming da RECORD.

*Divulgado por Comunicação RECORD/Imprensa