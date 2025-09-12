Senador do Acre e representante do Real Time Big Data visitam a RECORD
Márcio Bittar e David Corrêa estiveram na sede da emissora nesta sexta-feira (12)
A RECORD recebeu, nesta sexta-feira (12), a visita do senador do Acre, Márcio Bittar, acompanhado de David Corrêa, do Real Time Big Data. Eles foram recepcionados pelo CEO da emissora, Marcus Vinícius, e o superintendente de rede, André Dias.
Durante a agenda, os visitantes fizeram um tour pelas instalações da sede, conhecendo de perto a estrutura operacional da RECORD, além de uma reunião estratégica.
“É sempre positivo abrir as portas da emissora para apresentar a qualidade do nosso trabalho e da nossa estrutura. A visita vinda diretamente do Acre tem um significado especial, pois temos muito orgulho de contar com a TV Gazeta Rio Branco como nossa parceira local”, celebra Dias.