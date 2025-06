Superintendente de rede da RECORD participa da inauguração do Hospital Ariano Suassuna, em Recife André Dias esteve com lideranças da rede Hapvida NotreDame Intermédica e da TV Guararapes durante a cerimônia Diversos|Do R7 16/06/2025 - 14h23 (Atualizado em 16/06/2025 - 14h23 ) twitter

Divulgação RECORD Emissoras Da esquerda para direita, Cândido Pinheiro, vice-presidente do conselho de administração da Hapvida; André Dias, superintendente de rede da RECORD; Sandro Krechowieki, superintendente da TV Guararapes; e Jorge Fontoura Pinheiro, presidente da rede de saúde.

O superintendente de rede da RECORD, André Dias, participou nesta segunda-feira (16) da inauguração do Hospital Ariano Suassuna, nova unidade da Hapvida NotreDame Intermédica na Ilha do Leite, região central do Recife.

Ao lado de lideranças da rede de saúde e da TV Guararapes, Dias acompanhou a entrega da nova estrutura — considerada a maior da organização no Norte e Nordeste — que leva o nome de um dos maiores ícones da literatura brasileira. O hospital atenderá casos de média e alta complexidade, com foco em ortopedia e clínica médica.

Divulgação RECORD Emissoras Da esquerda para a direita, o diretor de operações corporativas da TV Guararapes, Alex Martins; a gerente de jornalismo da emissora, Roberta Aureliano; Sandro Krechowieki; e André Dias.

Estiveram presentes o presidente da Hapvida, Jorge Pinheiro; o vice-presidente do conselho, Cândido Junior; o vice-presidente de relações institucionais, Gustavo Ribeiro; o prefeito do Recife, João Campos; a neta de Ariano Suassuna, Germana Suassuna; Sandro Krechowieki, superintendente da TV Guararapes; Roberta Aureliano, gerente de jornalismo da emissora; Alex Martins, o diretor de operações do Sistema; e outras autoridades.

“A inauguração dessa unidade representa um avanço importante para Recife e para toda a região. A RECORD valoriza e acompanha de perto ações como essa, que impactam positivamente a sociedade”, afirma Dias.

O hospital começa a operar no dia 30 de junho com 70 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI para adultos, além de quatro salas cirúrgicas e 10 consultórios. A unidade também dispõe de um centro cirúrgico moderno, serviços de hemodinâmica e um parque diagnóstico completo.