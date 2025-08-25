TV Gazeta Rio Branco e RECORD renovam parceria de longa data André Dias, superintendente de rede, esteve na sede da emissora nesta segunda-feira (25) para oficializar a continuidade da afiliação Diversos|Do R7 25/08/2025 - 12h01 (Atualizado em 25/08/2025 - 12h01 ) twitter

Divulgação RECORD Emissoras Marcelo Moura, diretor comercial do Grupo Recol, à esquerda e André Dias, superintendente de rede da RECORD, à direita

Nesta segunda-feira (25), a TV Gazeta Rio Branco e a RECORD renovaram a parceria de longa data. Já são mais de duas décadas de afiliação, que consolidaram a emissora como a mais assistida do Acre.

André Dias, superintendente de rede da RECORD, esteve na sede da emissora, em Rio Branco, ao lado de Marcelo Moura, diretor comercial do Grupo Recol, para oficializar a renovação. O encontro reforçou o compromisso conjunto em fortalecer ainda mais a programação, que já oferece mais de cinco horas diárias de conteúdo regional, com programas como o Balanço Geral Acre, Gazeta Alerta, Gazeta Entrevista, Gazeta em Manchete e o Geração Gazeta.

“A TV Gazeta é uma parceira fundamental para a RECORD na região Norte. Essa renovação é muito importante para nós, porque se trata de uma afiliada que tem muita credibilidade, proximidade com o público e um trabalho de excelência”, destacou Dias.

Divulgação RECORD Emissoras TV Gazeta Rio Branco e RECORD já são parceiras há mais de 20 anos

Além da televisão, a emissora acreana foi a primeira do estado a disponibilizar sua grade completa na internet, em 2009, por meio do portal Agazeta.net. Hoje, também transmite os programas ao vivo pelas redes sociais.

Sendo assim, a renovação marca a continuidade de uma parceria estratégica bem-sucedida, que une tradição, credibilidade e inovação em prol dos acreanos.