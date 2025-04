Bruno PC no ‘Palco’: a ponte ‘Entre a Mente e o Coração’

‘PBruno PC é uma das vozes emergentes da musica portuguesa. Em entrevista à apresentadora Joana Xará no programa ‘Palco’, falou sobre o seu EP de estreia ‘Entre a Mente e o Coração’, um trabalho que nasce do equilíbrio entre saúde mental, amor e expressão artística. Com letras pessoais e sonoridades ricas, Bruno explora o que há de mais humano nas suas canções e partilha o percurso que o levou da escrita, aos 11 anos, até o palco da vida adulta.

[Entrevista originalmente exibida no programa ‘Palco’, da RECORD EUROPA]

Joana Xará: Vamos falar deste teu EP de estreia, ‘Entre a Mente e o Coração’. Como é que surgiu a ideia deste projeto e o que é que há, efetivamente, entre a mente e o coração?

Bruno PC: Ok, boa questão! Então, este projeto começou já há muito, muito tempo. Eu escrevo desde os meus 11 anos, mas foi em 2023 que decidi, que era agora que eu ia arrancar com o meu projeto autoral, com as minhas músicas originais, então decidi lançar o meu single de estreia, ‘A Corda’, que fala sobre as questões da saúde mental e, portanto, começamos aqui com a temática da mente. Como eu, durante toda a minha vida, escrevi sempre sobre o amor, o desamor, os desgostos amorosos, que fazem parte de todas as nossas relações, decidi que tinha que ter uma ponte entre aquilo que eram as questões da mente e as questões do coração. ‘Entre a Mente e o Coração’ foi um título que surgiu muito naturalmente.

JX: Este Bruno pequenino, de 11 anos, já sabia que era mais ou menos por este caminho que queria seguir?

BPC: Da música, sim. Da mente, não, isso surgiu mais tarde. O amor, completamente, sim.

JX: Falaste aqui destas sonoridades, deste pop, deste R&B, também passa aqui um bocadinho pelo funk, pelo neo-soul. Foi fácil juntar-te estas sonoridades todas?

BPC: Foi desafiante. Não acho que tenha sido difícil, atenção, trabalhei com produtores incríveis. Depois tive o Daniel Drake, que tem composto comigo a grande parte dos temas e grande parte da composição. Então, todas estas pessoas, todos estes elementos, ajudaram-me a criar aqui uma linha-guia, digamos assim. Criar-se uma fusão quase perfeita destes gêneros.

JX: Podemos falar deste ‘Claramente’, foi um single que antecedeu este EP. O que é que ele nos mostra do Bruno enquanto artista?

BPC: Olha, foi uma descoberta para mim próprio, porque é uma música que explora um lado mais sensual, mais atrevido, mais leve, digamos assim. Porque acho que comecei com um tema um pouco pesado, embora tentasse uma abordagem que fosse mais inspiracional e não tão pesada como o tema o exige. Então este ‘Claramente’ mostra o outro lado, um lado mais engraçado, mais despojado.

JX: Tu já cresceste bastante desde 2023, estás a crescer exponencialmente. Como é que vês o teu futuro?

BPC: No outro dia eu falava isso com a minha avó, a dizer que, realmente, quando era menor, ou seja, há 10 anos atrás, parecia que conseguia ver o meu futuro a 10, 20 anos, não sei se te acontece o mesmo.

JX: Sempre que fazem aquela pergunta, ‘onde é que te vês daqui a 10 anos’? Eu não sei responder a essa pergunta, tu sabes?

BPC: Não, é exatamente esse sentimento que eu tenho! Quando me perguntam “o que é que imaginas no futuro”, eu consigo imaginar um futuro próximo, 2, 3 anos, e imagino-me realmente a conseguir aqui alguns objetivos que eu tenho, a nível da música, e noutros aspectos da minha vida, porque eu acabo também por levar uma profissão ‘não artística’, como eu costumo dizer. Trabalho em comunicação, e também tenho alguns objetivos nesse sentido. Eu próprio, quando comecei na área artística, foi em teatro musical, portanto, era muito palco, muito o contato com o público direto, e então também sinto um bocado falta disso, só que num projeto autoral, tem que se fazer uma construção, não é? Portanto, temos que dar a conhecer o nosso repertório, este EP também me vai permitir apresentar um maior leque de material, e também dar tempo para as pessoas poderem absorver e aprender.