Noite vampiresca transforma terror em riso na comemoração dos 50 anos do 25 de Abril

Uma peça teatral mistura vampiros, sátira política e música para celebrar os 50 anos do 25 de Abril. O espetáculo transforma temas sérios em comédia, convidando o público a refletir com leveza sobre a atualidade e a democracia.



Uma família vampiresca que ri do próprio terror



A produção reúne personagens inusitados: Marcela, apaixonada pelo enigmático Vampiro Salazar, e uma velha senhora que surge como entidade misteriosa. A relação entre Marcela e Salazar é marcada por amor-ódio e situações cômicas; ela vive um amor intenso enquanto ele demonstra um afeto mais expansivo por todos. A peça privilegia a diversão e a canastrice, com momentos musicais onde o elenco assume exageros de propósito.



O texto satírico aborda a realidade de Portugal e do mundo, convertendo elementos de terror e fascínio numa comédia acessível. Ao manipular temas sensíveis, o espetáculo procura provocar pensamento sem pesar, oferecendo ao público uma saída leve para refletir sobre a sociedade contemporânea.



A Velha Senhora: força narrativa e crise de fascínio



A entrada da velha senhora altera completamente a dinâmica em cena. Descrita como mandona e austera, a personagem concentra atenções e suscita dúvidas entre os restantes — será que realmente querem aquilo que tanto desejavam? Para alguns protagonistas, a velha senhora representa um objeto de grande fascínio; a sua presença desencadeia peripécias e consequências inesperadas.



No fundo, a peça afirma um compromisso claro com a democracia: apesar da sátira ao terror e ao autoritarismo, a mensagem final reforça a liberdade e o valor da expressão artística como forma de comunicação e celebração coletiva.