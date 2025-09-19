O Sol da Caparica celebra a música à beira-mar

O ‘Palco’ foi ver de perto a emoção do festival



O festival O Sol da Caparica voltou a transformar a Costa da Caparica num ponto de encontro para famílias, amigos e várias gerações. A edição deste ano destacou-se pela energia contagiante, pela diversidade do público e por momentos marcantes que consolidam o evento como uma das principais referências do verão português.



O programa ‘Palco’ esteve no evento e falou com alguns dos artistas que se apresentaram neste ano.



António, da organização, destacou as melhorias implementadas nesta edição. Entre as novidades estiveram a ampliação das áreas coletivas, uma presença digital reforçada e a valorização do espaço junto à praia, que torna o ambiente ainda mais convidativo. O pôr do sol voltou a ser apontado como um dos grandes cartões-postais do festival, criando o cenário perfeito para uma experiência inesquecível.



