|Do R7

Conheça o Egito de Reis em detalhes; veja imagens exclusivas da cidade cenográfica Cenas marcantes da temporada, como o casamento de Salomão (Guilherme Dellorto) e Nebset (Priscila Ubba) se passaram no local

Alto contraste

A+

A-

Cidade cenográfica do Egito foi construída no Complexo de Dramaturgia da Seriella Cidade cenográfica do Egito foi construída no Complexo de Dramaturgia da Seriella (Divulgação/Seriella Productions)

Prestes a se casar com Nebset (Priscila Ubba) em A Sucessão, Salomão (Guilherme Dellorto) foi ao Egito para a cerimônia.

O local foi palco de momentos marcantes da nona temporada de Reis e, em seu perfil oficial, a Seriella Productions mostrou a cidade cenográfica construída no Complexo de Dramaturgia da produtora.

"Com muitos estandartes, flores, tapetes, pilares e dressings se formou um dos cenários mais lindos da nona temporada, A Sucessão. O famoso Egito foi palco de muitas alianças, desavenças, mortes e até o casamento entre o rei Salomão e Nebset", publicou o perfil da produtora.

A riqueza de detalhes e a grandeza do cenário impressionou os seguidores e os atores da superprodução. “Estava lindo mesmo. Foi impressionante”, comentou Guilherme Dellorto, enquanto Priscila Ubba disse: “Nosso Egito”.

Publicidade

Veja todas as imagens:

Ficou com saudade do Egito? Reveja A Sucessão no PlayPlus.com! A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia em abril de 2024 na RECORD.

Atores de Reis elencam suas cenas favoritas na série:

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share O que não faltou em nove temporadas de Reis foi emoção! Por isso, o site oficial conversou com Roberto Birindelli (Samuel), Dudu Pelizzari (Abner), Maiara Walsh (Abigail) e Paloma Bernardi (Bateseba) para saber quais foram as suas cenas favoritas ao longo da trama. Vamos relembrar momentos marcantes da série? Confira a seguir!