Dani Moreno relembra Zerua em Reis: ‘Uma honra fazer parte dessa história’

Dani Moreno relembra participação na série Reis Reprodução/Instagram

Com o fim das gravações da décima terceira temporada de Reis, Dani Moreno aproveitou para prestar uma merecida homenagem nas redes sociais. Em post publicado no Instagram, a atriz relembrou a história de Zerua, sua personagem na nona temporada da série, A Sucessão.

“Foram 13 temporadas e foi uma honra fazer parte dessa história! Parabéns à toda equipe da Seriella Productions e a todo elenco que contou a história de cada um dos reis. Está lindo demais ver tudo isso de perto!”, escreveu.

Na superprodução, Dani viveu a mãe de Jeroboão (Vitor Novello), que viria a se tornar um dos reis do norte de Israel. Ainda na trama, Zerua fugiu para o Egito com o marido e lá conheceu Rezom (Nando Rodrigues) com quem se envolveu.

Confira:

A décima terceira temporada de Reis, A Esperança, já está disponível no Univer Vídeo. Para rever todos os episódios é só acessar o PlayPlus.com.

