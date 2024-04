|Do R7

Fãs de Reis levantam hipóteses sobre o futuro de Roboão na décima temporada, A Decadência Príncipe enganou o pai, Salomão, e voltou para Damasco com Rezom nos episódios finais da nona fase da trama, A Sucessão

Roboão é o herdeiro de Salomão ao trono de Israel Roboão é o herdeiro de Salomão ao trono de Israel (Divulgação/Seriella Productions)

Roboão (Henrique Camargo) enganou Salomão (Guilherme Dellorto) e voltou para Damasco com Rezom (Nando Rodrigues) nos episódios finais da nona temporada de Reis, A Sucessão.

Naamá (Ingrid Conte) sabia da proposta feita pelo rei de Damasco a seu filho, mas não esperava que o jovem fosse adiante com o plano.

O Instagram oficial da série relembrou o momento e deixou uma pergunta sobre o futuro do príncipe na décima fase da trama, A Decadência: "O que vai acontecer com o herdeiro do rei mais sábio que já existiu?".

Veja as respostas do público:

Relembre:

Não perca a estreia da décima temporada de Reis, A Decadência, em abril de 2024 na RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios da série.

Atores de Reis escolhem as cenas mais desafiadoras que gravaram na série:

