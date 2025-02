Felipe Camelo relembra participação na oitava temporada de Reis Ator compartilhou foto caracterizado como o personagem nas redes sociais Novidades|Do R7 03/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/02/2025 - 02h00 ) twitter

Felipe Camelo relembra participação como Filisteu em Reis Divulgação/Seriella Productions

Felipe Camelo usou as redes sociais para relembrar sua participação na oitava temporada de Reis, A Consequência. O ator, que está na décima primeira e décima segunda fases da série como Baalnatan, havia interpretado um filisteu anteriormente na superprodução.

Em seu perfil no Instagram, Felipe relembrou com orgulho o seu trabalho na RECORD e brincou: “Um filisteu que apareceu rapidamente lá na 8ª temporada de Reis. Será que era algum primo distante do Baalnatan ou só alguém um pouco parecido?”, escreveu o ator na publicação.

Confira:

Sol Cortegiano, que contracena com Felipe como Deborá na décima primeira temporada da série, elogiou o amigo: “Arrasa”, comentou na publicação. Flavio Leimig também gostou da lembrança e deixou um emoji de palmas no registro do colega de elenco.

A primeira temporada de Reis, A Decepção, é reexibida de segunda a sexta, às 22h30, na RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir outras fases da série. A décima segunda parte da trama, A Emboscada, está disponível no Univer Vídeo.