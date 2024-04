Ingrid Conte brinca com a câmera nos bastidores de Reis — A Decadência Atriz publicou o registro no seu Instagram oficial

Ingrid Conte posta clique divertido nos bastidores Ingrid Conte posta clique divertido nos bastidores (Reprodução/Instagram)

As gravações de Reis — A Decadência já estão em andamento e se temos elenco no set, temos bastidores divertidos da superprodução.

Em clique publicado no seu perfil oficial do Instagram, Ingrid Conte, a Naamá, brincou com suas habilidades no comando das câmeras do estúdio.

Nos comentários, um seguidor entrou na onda divertida: “A câmera girl mais bonita do mundo”. Já outro fã demonstrou ansiedade para a estreia dos novos episódios: “Ansiosa para rever Naamá”.

Confira o clique publicado pela atriz:

Reveja a trajetória completa de Naamá em Reis no PlayPlus.com. A décima temporada da série, A Decadência, estreia em abril de 2024 na RECORD.

Elenco de Reis destaca as cenas mais intensas da série:

